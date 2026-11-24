Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik, Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen yeni operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan çalışmalar neticesinde, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü hakkında, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından bugün Ankara merkezli 8 ilde 29 ikamet adresine eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Başsavcılıkça, hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli şahıstan, 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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