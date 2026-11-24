STM’nin kamikaze dronu ALKAN FPV, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine girerken ASELSAN üretimi GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemi Karadeniz’de gerçekleştirilen gerçek atışlı tatbikatta hareketli hava hedeflerini başarıyla yok etti.

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Türkiye, insansız taarruz sistemlerinden deniz platformlarının hava savunmasına uzanan millî teknolojileriyle savunma kabiliyetlerini genişletiyor. Farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik geliştirilen millî projelerden STM’nin ALKAN FPV kamikaze drone sistemi envantere girerken ASELSAN’ın GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemi de denizlerde artan hava tehditlerine karşı kabiliyetlerini gerçek atışlı testlerle ortaya koydu.

140 KM HIZA ULAŞIYOR

Daha önce KARGU FPV adıyla tanıtılan sistemin adı ALKAN FPV olarak güncellenirken ilk teslimatları da gerçekleştirildi. Modern muharebe sahasının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ALKAN FPV, özellikle asimetrik harp ortamlarında ortaya çıkan dinamik tehditlere karşı görev yapacak. Sistem, 10 kilometre görev menzili, saatte 140 kilometre azami hızı ve 500 metre görev irtifasıyla dikkati çekiyor.

ALKAN envanterde, GÖKDENİZ görev başında! Ülkemizin insansız güçleri büyüyor

Deniz seviyesinden 5 bin 500 metre azami irtifada görev yapabilen drone, kamikaze konfigürasyonunda 20 dakikanın üzerinde, gözlem modunda ise 44 dakikaya kadar havada kalabiliyor. Gerçek zamanlı görüntü sistemiyle çalışan ALKAN FPV, antipersonel ve zırh delici harp başlığı seçenekleriyle sunuluyor.

FİBER OPTİK BAĞLANTILI

Gece ve gündüz sabit ya da hareketli hedeflere karşı kullanılabilecek şekilde tasarlanan ALKAN FPV, STM’nin görüntü işleme ve otonomi teknolojileri sayesinde operatörün hedefi işaretlemesinin ardından otonom terminal dalış gerçekleştirebiliyor. RF haberleşmenin yanı sıra fiber optik kablo üzerinden de kontrol edilebilen sistem, elektromanyetik karıştırmalardan etkilenmeden görevini sürdürüyor.

ALKAN envanterde, GÖKDENİZ görev başında! Ülkemizin insansız güçleri büyüyor

GÖKDENİZ’DEN TAM İSABET

Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki bir diğer önemli gelişme ise ASELSAN tarafından üretilen GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemi oldu. Türk Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra altı farklı ülkenin donanması tarafından tercih edilen platform, Karadeniz açıklarında gerçekleştirilen uluslararası demo faaliyetinde gerçek atışlı testlere katıldı. Yüksek hızlı jet motorlu İHA tehdidini temsil eden, farklı yön ve irtifalardan yaklaşan hareketli hava hedeflerini imha eden GÖKDENİZ, 5 ila 10 knot hızla seyreden gemide hedef tespitinden takibe ve angajmana kadar uzanan süreçleri otonom modda yürüttü. Operatörün müdahalesi ise atış için tek bir düğmeyle onay vermekle sınırlı kaldı. Ayrıca GÖKDENİZ, konteynerize ve konuşlandırılabilir konfigürasyonu ile ticari gemiler ve diğer deniz varlıkları için de esnek savunma imkânı sunuyor.

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