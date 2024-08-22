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Almanya'da Türk gencinin öldürüldüğü soğukkanlı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya'da yaşayan 27 yaşındaki bir Türk genci, Frankfurt Merkez Tren İstasyonundan silahlı saldırıya uğramıştı. O saldırının dehşet veren görüntüleri ortaya çıktı.

Almanya’nın Frankfurt Merkez Tren İstasyonu’ndan 27 yaşındaki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, 54 yaşındaki Türk saldırganın, 27 yaşındaki maktulün arkasında gelerek kafasına ateş ettiği ve yere düşen maktule ateş etmeye devam ettiği görüldü.

Almanya'da Türk gencinin öldürüldüğü soğukkanlı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

FRANKFURT TREN İSTASYONU'NDA NE OLMUŞTU?

Frankfurt Merkez Tren İstasyonu’ndan yerel saatle 21.00 sıralarında silah sesleri yükselmiş, istasyonun 9. peronunda 54 yaşındaki bir Türk vatandaşı, 27 yaşındaki bir Türk vatandaşını başından vurmuştu.

Saldırıya uğrayan genç, olay yerinde hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan başka bir peronda yakalanmıştı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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