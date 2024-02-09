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    • Alper Gezeravcı dönüş yolunda! Dünya'ya iniş saati 16:30 olarak açıklandı

    Düzenleyen: / Kaynak: TRT
    - Güncelleme:
    Alper Gezeravcı, Haber

    Gündem Haberleri  / TRT

    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu Dünya'ya taşıyan Dragon uzay aracının hava şartlarına bağlı olarak bugün 16:30'da Florida açıklarında suya inmesi planlanıyor.

    Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın 48 saat sürmesi beklenen dönüş yolculuğu başlarken, Gezeravcı’nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrıldı. 

    DÜNYA'YA İNİŞ SAATİ

    Axiom Space'in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre iniş TSİ 16.30’da planlanıyor. Ancak hava şartları inişe elvermez ise ekibin yolculuğunun biraz daha uzaması gündemde.

    Alper Gezeravcı dönüş yolunda! Dünya'ya iniş saati 16:30 olarak açıklandı

    REKORLARLA DÖNÜYOR

    Görevini başarıyla tamamlayan Gezeravcının da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibinin seyahati, elverişsiz hava şartlarının sebep olduğu ertelemeler nedeniyle, 18 gün ile rekora imza attı. Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun bir diğer rekoru ise yaklaşık 48 saat sürecek dönüş yolculuğu. Bu yolculuk, Dragon uzay aracının bugüne kadarki "en uzun transfer süresi" olarak rekora imza atmış olacak. 

    Alper Gezeravcı dönüş yolunda! Dünya'ya iniş saati 16:30 olarak açıklandı

    13 DENEYE İMZA ATTI

    Dragon ile dönüş yolculuğu süren Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneyden bazılarının videosu Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı. Videoda, Gezeravcı, farklı malzemelerden ve ebatlardaki toplarla yer çekimsiz ortamda hareketler ile döngüsel reaksiyonları inceledi. Sonra da yer çekimsiz ortamda, kendi çevresinde farklı açılarda döndü.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: TRT
    Alper Gezeravcı
    Haberler > Gündem > Alper Gezeravcı dönüş yolunda! Dünya'ya iniş saati 16:30 olarak açıklandı
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