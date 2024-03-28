'Alper Gezeravcı mısınız?' diye sorunca... Bakan Kacır'dan güldüren cevap

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 28 Mart 2024 17:08 - Güncelleme: 28 Mart 2024 17:15 - Güncelleme:

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Astronot Alper Gezeravcı Afyonkarahisar’da öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Kacır’ın yanına yaklaşan bir öğrenci "Alper misiniz siz" diye sordu. Bunun üzerine Bakan Kacır öğrenciye, "Bende astronot tipi var mı" diye cevap vererek gülümsedi.