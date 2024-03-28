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'Alper Gezeravcı mısınız?' diye sorunca... Bakan Kacır'dan güldüren cevap

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Gündem Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Astronot Alper Gezeravcı Afyonkarahisar’da öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Kacır’ın yanına yaklaşan bir öğrenci "Alper misiniz siz" diye sordu. Bunun üzerine Bakan Kacır öğrenciye, "Bende astronot tipi var mı" diye cevap vererek gülümsedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Afyonkarahisar’da üniversite öğrencileri ile buluştu.

Bakanı Kacır’ı karşılama töreni ilginç anlara sahne oldu. Küçük bir öğrenci, Bakan Kacır’a yaklaşarak, "Alper misiniz siz" diye sordu.

Bakan Kacır bunun üzerine öğrenciye, "Bende astronot tipi var mı" diyerek gülümsedi. Sonrasında Astronot Alper Gezeravcı da geldi.

Gezeravcı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Bakan Kacır da öğrencilere TOGG’un maketini hediye etti.

Düzenleyen:  - Gündem
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