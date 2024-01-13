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    Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna nasıl başladı? 'Henüz 5-6 yaşlarındayken...'

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, "Çıplak gözlerimle mavi dünyaya baktığımda nasıl hissedeceğimi gerçekten merak ediyorum" dedi ve "Kanatsız bir uzayda uçabilmek harika bir duygu olacak" ifadesini kullandı.

    Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna nasıl başladı? &#039;Henüz 5-6 yaşlarındayken...&#039;
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Uzaya gidecek olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı için geri sayım sürüyor. Gezeravcı, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru harekete geçecek. Heyecanlı bekleyiş sürerken, Gezeravcı'dan uzay yolculuğuna nasıl başladığına dair açıklamalar geldi. 

    Sosyal medya hesabından kendini tanıttığı bir video paylaşan Gezeravcı,henüz 5-6 yaşlarında köyde büyükannesinin yanındayken ilk kez bir uçak gördüğünü anlattı ve büyükannesine hemen o uçağın sürücüsü olmak istediğini söylediğini belirtti.

    "KANATSIZ BİR UZAYDA UÇABİLMEK HARİKA BİR DUYGU OLACAK"

    Gezeravcı, kanatlarla gökyüzünde her türlü manevrayı yapabilme duygusunun kendisini her zaman çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Şu ana kadar yapabildiğim en fazla 51 bin fitti. Çıplak gözlerimle mavi dünyaya baktığımda nasıl hissedeceğimi gerçekten merak ediyorum. Kanatsız bir uzayda uçabilmek harika bir duygu olacak" diye konuştu.

    Ülke olarak bu alanın tamamen dışında kaldıkları için uzayın hiçbir zaman hayallerinin bir parçası olmadığının altını çizen Gezeravcı, dolayısıyla belgeseller ya da filmlerde uzayla ilgili bir konu gördüğünde hemen kendisine bu hayalin başka milletlere ait olduğu yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti.

    "İSMİM ÖNEMLİ DEĞİL"

    Gezeravcı, bir gece yarısı operasyonel uçuştan dönerken haberlere baktığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 100. yıl tarihinde uzaya ilk Türk insanını gönderme yönündeki "paha biçilemez kararı ilan ettiğini" gördüğünü belirtti.

    Türkiye gibi bir ülke için bunun önemli olduğunu vurgulayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

    "Bu, çocuklarımızın hayallerini her zaman engelleyen bir perdenin aralanmasıdır. O andan itibaren bu konuyu ciddi olarak düşünmeye başladım. Bu, gerçekleşmesini istediğimiz gerçekten uzun ve zorlu bir süreçti.

    Programa seçildik. Harika bir duyguydu. İsmim önemli değil. İnsanlar için önemli olan ülkesinin geleceğe adım atabilecek kadar kararlı olduğunu hatırlamak ve gökyüzünün sınırlarına kadar değil, uzayın derinliklerine kadar hayal kurabilmektir."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Alper GezeravcıAstronot
    Haberler > Gündem > Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna nasıl başladı? 'Henüz 5-6 yaşlarındayken...'
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