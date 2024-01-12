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    İlk Türk astronot Gezeravcı'dan gururlandıran mesaj, 'Bu sadece bir başlangıç'

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, uçuş öncesi rutin karantina sürecinde açıklama yaptı. "Bu, sadece bir başlangıç." diyen Alper Gezeravcı, "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç." şeklinde mesaj verdi.

    İlk Türk astronot Gezeravcı&#039;dan gururlandıran mesaj, &#039;Bu sadece bir başlangıç&#039;
    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'nin Florida eyaletinde ekip arkadaşlarıyla karantinada bulunan Türk astronot Gezeravcı, birçok gazetecinin katıldığı, İngilizce gerçekleştirilen çevrim içi basın toplantısına katıldı. Anadolu Ajansı'nın, uzay yolculuğu öncesinde duygularını sorduğu Gezeravcı hem askeri hem de sivil pilotluk yaptığını belirterek "Başından beri uzayla ilgili hayallerini çıplak gözle görebildiğim gökyüzü ile sınırlı tutmak zorunda kalan biri olarak söylüyorum; gelecek nesillerimiz için bu durum artık geçerli değil. Onların yolu açık olacak." diye konuştu.

    Alper Gezeravcı, yapacağı uzay yolculuğunun Türk insanının hayallerini gökyüzünden, uzayın derinliklerine taşıyacağını söyledi.

    Türkiye'nin uzun yıllardır yerli uydu teknolojileri ile uzay çalışmalarının içinde olduğunun altını çizen Gezeravcı, "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu sadece bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

    "KADİRŞİNAS MİLLETİMİZİN SAĞLADIĞI İMKANLARLA BU GÖREVİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ" 

    Uzaya insan göndermenin Türk uzay araştırmalarını yeni bir aşamaya ulaştıracağını vurgulayan Gezeravcı, Türk halkına hitaben Türkçe verdiği mesajda şunları kaydetti:

    "Bu yayını izleme şansı olan tüm vatandaşlarımıza şunu iletmek isterim; devletimizin vermiş olduğu güçlü kararla gelecek nesillerimizin hayallerini yıllardır perdeleyen, bu perdenin açılmasına ve hayallerini uzayın derinlilerine kadar ulaştırabilecek bu yola vesile olan herkese minnettarım. Devletimizin güçlü kararı ve kadirşinas milletimizin sağladığı imkanlarla bu görevi burada gerçekleştiriyoruz. En kısa zamanda, bana verilen bu emaneti tamamlayıp geri geliyor olacağım."

    ASTRONOTLARIN TAKTIĞI SİYAH YÜZÜĞÜN ANLAMI NE? 

    Anadolu Ajansı muhabirinin Gezeravcı ve İsveçli ekip arkadaşı Marcus Wandt'ın parmaklarına taktığı siyah yüzüğü sorması üzerine Gezeravcı, "Son teknoloji ürünü bu yüzükleri, günlük performansımızla ilgili bazı verileri toplamak için kullanıyoruz." diyerek cevapladı. 

    Uzay şirketi Axiom'un, kendilerine İspanyol antrenör Emiliano Ventura’yı tahsis ederek özellikle bedensel kondisyonlarını yakından izlediğini aktaran Gezeravcı, "İleri düzey atletik idmanlar yaptırıyor. Bu yüzükleri, kişisel performans verilerimizin ölçülmesi ve karşılaştırılması için burada olduğu gibi Uluslararası Uzay Merkezi'nde de takacağız." diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Alper Gezeravcı
    Haberler > Teknoloji > İlk Türk astronot Gezeravcı'dan gururlandıran mesaj, 'Bu sadece bir başlangıç'
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