Alper Gezeravcı uzaydan çekilen KKTC fotoğrafını paylaştı! "Ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması"

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: - 12 Mart 2024 16:47 - Güncelleme: 12 Mart 2024 16:47 - Güncelleme:

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan çekilen Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti fotoğraflarını X hesabından paylaştı. Gezeravcı, "Uzayın derinliklerinden bakıldığında bile birbirimize bu kadar yakınız! Sarsılmaz bir bağla kaderleri birbirine bağlı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması" ifadelerini kullandı.