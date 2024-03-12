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Haberler > Gündem > Alper Gezeravcı uzaydan çekilen KKTC fotoğrafını paylaştı! "Ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması"

Alper Gezeravcı uzaydan çekilen KKTC fotoğrafını paylaştı! "Ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması"

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Alper Gezeravcı uzaydan çekilen KKTC fotoğrafını paylaştı! &quot;Ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması&quot;

Gündem Haberleri  / -

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan çekilen Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti fotoğraflarını X hesabından paylaştı. Gezeravcı, "Uzayın derinliklerinden bakıldığında bile birbirimize bu kadar yakınız! Sarsılmaz bir bağla kaderleri birbirine bağlı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması" ifadelerini kullandı.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı.

UZAYDAN ÇEKİLEN KKTC FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Gezeravcı, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin uzaydan görülen fotoğraflarını paylaşan Gezeravcı, şu notu düştü:

"Uzayın derinliklerinden bakıldığında bile birbirimize bu kadar yakınız! Sarsılmaz bir bağla kaderleri birbirine bağlı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması..."

Alper Gezeravcı uzaydan çekilen KKTC fotoğrafını paylaştı! "Ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması" - 1. Resim

Alper Gezeravcı uzaydan çekilen KKTC fotoğrafını paylaştı! "Ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması" - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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