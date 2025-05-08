Alt geçit göle döndü, büyükşehir 2 haftadır uyuyor! Vatandaş tepki için balık avladı

Adana'da 13 gün önce yağan yağmurda alt geçit göle döndü. Adana Büyükşehir Belediyesi, 2 haftalık süreçte suyu bir türlü çekmeyince vatandaşlar duruma isyan etti. Karşıya geçmek için 2 kilometre yol yürümek zorunda olan vatandaşlar, ilginç tepkiler gösterdi. Bir vatandaş alt geçitte balık avlarken, bir başka vatandaş ise karşıya geçmek için sandal gerektiğini söyledi.

Adana'da 26 Nisan'da etkili olan yağmur birçok noktada su baskınlarına neden olurken, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda metro nedeniyle vatandaşların karşıya geçmesi için yapılan alt geçit de sular altında kaldı. Vatandaşlar durumu Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerine bildirdi. Geleceklerini söyleyen ekipler, aradan 13 gün geçmesine rağmen bir türlü gelip suyu tahliye etmedi. Vatandaşlar, en az 2 kilometre yürüyerek bir sonraki alt geçitten karşıya geçmek zorunda kalıyor.

TEPKİ İÇİN BALIK AVLADI

Belediyeye tepki gösteren Mehmet Emin Kazan, alt geçitteki suya olta atıp balık avladı. Kazan, "Yukarıdan baktım, su derin görünüyordu. 'Balık tutayım' dedim. İki saattir buradayım ama hiç balık tutamadım. Burası 15 gündür böyle sular altında kalmış durumda ve insanlar karşıya geçemiyor. Biz de mizah olsun diye balık tutmaya çalışıyoruz" dedi.

"SU YÜZÜNDEN KARŞIYA GEÇEMEDİM"

Ömer Erciyes isimli vatandaş ise suyun tahliye edilmemesine tepki göstererek, "Alt geçide geldik ancak su dolduğu için karşıya geçemedik. Yağmurdan beri böyle kalmış, sanırım 15 gün oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne mutlaka bildirilmiştir ama henüz bir çözüm yapılmamış. Ben de biraz yürüyüş yapayım dedim, fakat su yüzünden karşı tarafa geçemedim" diye konuştu.

"BURADAN GEÇMEK İÇİN SANDAL LAZIM"

Ahmet Bircan, "Karşıya geçmek istedim ama alt geçidin suyla dolu olduğunu görünce başka bir yolu kullanmak zorunda kaldım. Burası tam bir rezalet. Göle dönmüş, üstelik kötü de kokuyor. Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet edenler olmuş, ancak henüz bir müdahale yok. Artık buradan geçmek için sandal lazım. Oltam olsa balık bile tutardım. Metro inşaatında balık avlayanlar vardı, burası da ondan farksız" dedi.