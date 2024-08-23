Amalek ile soykırım! İsrailli asker katliamı Tevrat okuyarak kaydetti

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze soykırımında 40 binden fazla sivil Filistinli katledildi. İşgalci İsrail ordusundan bir asker Gazze'de bir binayı havaya uçurduğu anları kamera ile kaydederek karısına armağan ediyor. Katil asker öldürdüğü Filistinlileri İsrail düşmanı kavim olan Amelek olarak nitelendirdi.

İsrail, Gazze'de insanlık tarihinin en büyük ve kanlı soykırımlarından birini aralıksız sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 40 binden fazla sivil Filistinli hayatını kaybederken, sayısız kişi de yaralandı.

AMALEK İLE GAZZELİ SİVİLLERİ BOMBALADI O ANLARI KAYDETTİ

İşgalci İsrail ordusunda bulunan bir asker Gazze'de bir binayı havaya uçurduğu anları kamera ile kaydederek karısına seslenerek kanlı saldırıyı ona armağan ettiğini söyledi.

"Amalek'in anısını silmek" ve "Yahudi olmayanların intikamını almak" istediğini söyleyen katil asker o anları kayıt altına aldı.

AMALEK NEDİR?

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde "Amalekliler" hakkında şu açıklamalar yer alıyor:

"Milattan önce 11. yüzyılın son çeyreğinde İsrail devletinin kurulması üzerine, İsrailoğulları'nı devamlı surette taciz ettikleri anlaşılan Amaleklilerin tamamen ortadan kaldırılmasına karar verilmiş ve 'erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsinin hiç ayırt edilmeksizin öldürülmesi' şeklinde verilen bu kararın, Rab Yahova'nın emri olduğuna inanılmıştır (I. Samuel, 15/3). Bu katliam kararı yalnız semiz hayvanlar hariç tamamen uygulanmış ve ele geçirilen memedeki çocuklar dahi öldürülmüştür. Buna karşılık Amaleklilerin ise onların şehirlerini ele geçirdiklerinde, 'kadınlardan kimseyi öldürmemişler, küçükten büyüğe kadar hepsini esir alarak sürüp yollarına gitmişlerdir' (I. Samuel, 30/2). Açıklanan bu durum, iki milletin karakterleri arasındaki farklılık açısından fevkalade dikkat çekicidir."

NETANYAHU GAZZE'YE SALDIRAN İSRAİL ASKERLERİNE TEVRAT'TAN ALINTI YAPARAK SESLENMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerine Tevrat'tan alıntı yaparak hitap etmişti.

Netanyahu, İsrail askerlerine hitaben bir mesaj yayımlamıştı.

Yahudilerin Mısır'dan çıkışına atıfta bulunan Tevrat'ın Tesniye kitabındaki "Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın." bölümünden alıntı yapan Netanyahu, "Bu savaş, aydınlığın çocukları ile karanlığın çocukları arasındadır. Aydınlık karanlığa galip gelene kadar görevimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bebek katili Netanyahu, mesajına şöyle devam etti:

"Tanrı askerlerimizi her türlü sıkıntıdan, her türlü hastalıktan korusun, onları tüm işlerinde başarılı kılsın ve kurtuluş ve zafer tacıyla süslesin. İyilik, bizi ve tüm dünyayı tehdit eden aşırı kötülüğü yenecektir. Tanrı'nın izniyle hep birlikte kazanacağız."

Netanyahu'nun alıntı yaptığı pasajda yer alan "Amalekliler" ifadesi, Yahudi geleneğinde kötülüğün zirvesini temsil ediyor.

Yahudi varlığını tehdit eden halkları ifade etmek için kullanılan bu kelimeyi Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunu Gazze'ye karşı yürütülen savaşta "motive etmek" için birçok kez kullandı.