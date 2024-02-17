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    Ambarlı Limanı’nda zehir tacirlerine yönelik operasyon! 36 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ambarlı, Uyuşturucu, İstanbul, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Ambarlı Limanına gelen hurma yüklü bir konteynere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 36 milyon Türk Lirası değerinde metamfetamin ele geçirdi.

    İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Ambarlı Limanı kullanılarak Türkiye’ye gelen konteynerler risk analizlerine tabi tutuldu. Şüpheli görülenler hakkında ayrıntılı kontroller gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, Gümrük Muhafaza ekipleri hurma yüklü bir konteyneri x-ray taramasına yönlendirdi.

    HURMA YÜKLÜ KOLİLER İNCELENDİ

    Üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilen konteyner liman sahasına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramalar sonucunda, hurma yüklü kolilerin bazılarında şüpheli madde tespit edildi. Numune alınan maddenin teste tabi tutulması sonucu, maddenin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

    Ambarlı Limanı’nda zehir tacirlerine yönelik operasyon! 36 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

    DEĞERİ 36 MİLYON TL

    Yürütülen operasyon neticesinde, yaklaşık değeri 36 milyon Türk Lirası olan, toplam 22 kilo 500 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde tahkikat ve soruşturma işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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