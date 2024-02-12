Ameliyat için hastaneye getirilen hükümlü, önlükle firar etti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de tedavi için getirildiği hastaneden ameliyat önlüğüyle firar eden hükümlünün kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık bir haftadır aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale'de Ö.F.B. isimli hükümlü, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.
FİRAR ANLARI KAMERADA
Zanlı, gece saatlerinde ameliyat önlüğüyle hastaneden firar etti. Zanlının kaçış anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Firari hükümlünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
1 HAFTADA YAKALANDI
Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta sonra yakalanan hükümlü yeniden cezaevine gönderildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı