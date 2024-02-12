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    • Ameliyat için hastaneye getirilen hükümlü, önlükle firar etti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kırıkkale, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kırıkkale'de tedavi için getirildiği hastaneden ameliyat önlüğüyle firar eden hükümlünün kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık bir haftadır aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

    Kırıkkale'de Ö.F.B. isimli hükümlü, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

    FİRAR ANLARI KAMERADA

    Zanlı, gece saatlerinde ameliyat önlüğüyle hastaneden firar etti. Zanlının kaçış anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Firari hükümlünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Ameliyat için hastaneye getirilen hükümlü, önlükle firar etti

    1 HAFTADA YAKALANDI

    Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta sonra yakalanan hükümlü yeniden cezaevine gönderildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kırıkkale
    Haberler > Gündem > Ameliyat için hastaneye getirilen hükümlü, önlükle firar etti
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