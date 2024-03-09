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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe Uzunbey mevkisi Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında M.A.K. idaresindeki 06 BHR 104 plakalı panelvan, İ.G. yönetimindeki 06 NP 479 plakalı traktör yüklü tıra arkadan çarptı.

TIRA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle bir bölümü tırın dorsesinde kalan panelvan, savrularak aynı yönde seyreden G.D'nin kullandığı 17 AFC 031 plakalı tırla çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi - 1. Resim

DURUMU KRİTİK

Yaralanan panelvan sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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