Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs'ta Taksim yasağını 'hak ihlali' saydı

15 Aralık 2023 10:18 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 10:18

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2014 ve 2015 yıllarında Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan 1 Mayıs kutlamalarının valilik kararıyla engellenmesini hak ihlali olarak değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme" hakkının ihlal edildiğine hükmederek başvuruculara 18'er bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

ORTAK HAFIZA, SEMBOLİK DEĞER VURGUSU

AYM'nin kararında, Taksim Meydanı'nın işçi ve emekçilerin "ortak hafızası" ve "sembolik değeri" olduğu vurgulanarak, "Kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için burada bulunma hakkı vardır" ifadelerine yer verildi.

7 YIL SONRA KARAR VERDİ

DİSK ve KESK tarafından 2014 ve 2015 yıllarındaki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının Taksim'de engellenmesiyle ilgili yapılan başvurular AYM'ye taşındı. AYM, 2016 yılında yapılan başvuruları değerlendirerek, 7 yıl sonra karara vardı.

AYM'nin kararında, "kötü muamele yasağının ihlal edilmediği" belirtilirken, "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme" hakkının ihlal edildiği vurgulandı. Taksim Meydanı'nın işçi ve sendika kültürünün önemli bir bileşeni olduğu ve mekan seçme özgürlüğünün tanınması gerektiği ifade edildi. AYM, başvuruculara 18'er bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.