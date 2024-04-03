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Haberler > Gündem > Ankara İvedikköy Mahallesinde yangın devam ediyor

Ankara İvedikköy Mahallesinde yangın devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara İvedikköy Mahallesinde yangın devam ediyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangın, araç lastikleri ve atık malzemelerin bulunduğu alanda çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için yoğun çaba harcıyor.

3 Nisan 2024 öğle saatlerinde İvedikköy Mahallesi'nde bulunan hurdalık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, gökyüzünde kalın bir duman tabakası oluşturdu.

Ankara'daki bu olayın ihbar edilmesi üzerine Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın henüz kontrol altına alınamadığından, itfaiye ekiplerine helikopterle destek sağlanıyor.

Ankara İvedikköy Mahallesinde yangın devam ediyor - 1. Resim

Yangın nedeniyle bölgede park halindeki 2 otomobil de zarar gördü. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

ANKARA VALİSİ ÖLÜ VE YARALI OLMADIĞINI AÇIKLADI

Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Şahin, yangının ilk belirlemelere göre açık alandaki lastiklerin depolandığı alanda başladığını belirtti. Yangının yoğun duman oluşturmasının sebebinin lastik malzemesinden kaynaklandığını da aktardı.

Vasip Şahin, yangına müdahalenin devam ettiğini ve 4 yangın helikopteri ile 1 uçağın havadan müdahale ettiğini de ifade etti. Ayrıca, bölgedeki çalışanların ve sivil vatandaşların tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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