Beşiktaş'taki facia böyle gelmiş! 29 kişinin öldüğü yangının çıkış anı ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir gece kulübünde tadilat esnasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının başlama anına dair görüntüleri paylaştı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün yürekleri yakan bir facia meydana geldi. 16 katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katlarında bulunan bir eğlence merkezinin tadilatında yangın çıktı. Alevler arasında kalan 29 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının çıkış görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"İDARİ SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM EDİYOR"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, yangınla ilgili 2 mülkiye müfettişince yürütülen idari soruşturmanın devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."