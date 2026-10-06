Ankara-Paris hattında yeni dönem! Eurofighter’ın ardından yeni kritik adım

Türkiye ile Fransa arasında imzalanan “Savunma İş Birliği Yol Haritası”, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinde yeni bir dönemin işaretini verdi. Yıllardır siyasi anlaşmazlıkların gölgesinde kalan Ankara-Paris hattında yeniden kurulan temas mekanizması, SAMP/T hava savunma sistemi başta olmak üzere Avrupa savunma projeleri açısından da dikkat çekici bir sürecin önünü açıyor.

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İki ülke, askeri ilişkileri güçlendirmek ve stratejik diyaloğu daha düzenli bir zemine taşımak amacıyla “Savunma İş Birliği Yol Haritası” imzaladı.

ÜST DÜZEY TEMAS

Fransa'da gerçekleştirilen üst düzey temaslarda ikili savunma ilişkilerinin mevcut durumu, askeri iş birliği imkanları ve stratejik diyalogu ele alan Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı nezdinde Bakan Alice Rufo, Fransa Cumhurbaşkanı Askeri Özel Kalem Başkanı Orgeneral Vincent Giraud ve Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Guillaume Ollagnier ile bir araya geldi. Görüşmelerin en somut sonucu, iki ülkenin savunma ilişkilerini daha düzenli ve sonuç odaklı biçimde sürdürmesini öngören yol haritasının imzalanması oldu. Bu adımın, Ankara ile Paris arasında son dönemde yeniden başlayan siyasi diyaloğun savunma alanına yansıması açısından önem taşıdığına dikkat çekiyor.

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YILLAR SONRA SAVUNMA DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Türkiye-Fransa ilişkileri son yıllarda Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Ege gibi başlıklardaki görüş ayrılıkları nedeniyle ciddi gerilimlerden geçerken, savunma sanayii alanındaki iş birliği de bu durumdan etkilendi. Ankara, Paris ve Roma arasında Avrupa'nın ortak uzun menzilli hava ve füze savunma kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 2017-2018 döneminde başlamış, ancak daha sonra siyasi nedenlerle ilerleyememişti. ABD’nin güvenlik şemsiyesini çekmesinin ardından Avrupa'nın güvenlik öncelikleri değişirken Türkiye-Fransa ilişkilerinde de yeni bir kapıyı araladı. Ankara'nın gelişen savunma sanayii, NATO içindeki askeri ağırlığı ve Avrupa'nın değişen güvenlik ihtiyaçları, iki ülkenin yeniden ortak zemin aramasını kolaylaştıran unsurlar arasında bulunuyor.

SAMP/T'DE YENİ FIRSAT

Yeni dönemin en dikkat çekici başlıklarından biri SAMP/T hava ve füze savunma sistemi. Türkiye, Çelik Kubbeyle entegre hava savunma mimarisini geliştirirken uzun menzilli kabiliyetlerini de güçlendirmeye çalışıyor. Bu kapsamda yerli sistemlerin yanı sıra yabancı çözümler de değerlendiriliyor. Fransa ve İtalya'nın ortak projesi olan SAMP/T, Ankara'nın değerlendirdiği seçeneklerden biri. Sisteme ilişkin daha önce başlayan Türkiye-Fransa-İtalya çalışmasının siyasi nedenlerle kesintiye uğramasının ardından bugün yeniden teknik temasların yürütülmesi, dosyanın yeniden hareketlendiği yorumlarını beraberinde getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında Türkiye ile SAMP/T konusunda Fransa ve İtalya'nın dahil olduğu teknik çalışmanın sürdüğünü açıklamıştı. Daha önce siyasi engeller nedeniyle ilerlemeyen projenin yeniden müzakere edilebilir hale geldiğine dikkat çekiliyor.

Ankara-Paris hattında yeni dönem! Eurofighter’ın ardından yeni kritik adım

ANKARA'NIN AVRUPA SAVUNMASINDAKİ AĞIRLIĞI ARTIYOR

SAMP/T dosyasındaki hareketlilik, Türkiye'nin Avrupa savunma ekosistemiyle ilişkilerindeki daha geniş değişimin bir parçası olarak gösteriliyor. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon programına dahil olması bu açıdan önemli bir eşik oluşturdu. Yol Haritası, Eurofighter ve Meteor gibi Avrupa savunma projeleriyle birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisindeki yerinin güçlendiğini gösteriyor. Türkiye, NATO'nun güney kanadındaki konumu, geniş askeri kapasitesi ve hızla büyüyen savunma sanayisi nedeniyle önemli bir aktör olarak değerlendiriliyor.

ATİNA'DAN ANKARA-PARİS YAKINLAŞMASINA MARKAJ

Ankara ile Paris arasındaki savunma trafiği, Yunanistan tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle SAMP/T ve Meteor gibi Avrupa savunma projelerinin Türkiye ile ilişkilendirilmesi, Atina'nın tepkisini çekti. Yunan basını, Fransa'nın Eurofighter satışını veto etmemesini ihanet olarak yorumlayarak Türkiye karşısında yalnız kaldıklarını yazdı.

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