Ankara'da 8 katlı binada korkutan alevler

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 8 katlı bir apartmanın teras katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıya da sıçrayınca bina boşaltıldı. Korkutan yangın kontrol altına alındı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Tevfik İleri Mahallesi Yıldız Sokağı'ndaki 8 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Apartmanın teras katında çıkan yangın, çatısına da sıçradı. Apartman sakinleri, yangının başladığı sırada binayı boşalttı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı. Bir ambulans da olay yerinde bekletiliyor.

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.