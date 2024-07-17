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Ankara'da belediye otobüsü devrildi! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara, Kaza, Yaralı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Keçiören'de belediye otobüsü devrildi. Şoförün önündeki kazayı geç fark edip manevra yapması ile devrilen otobüste 5 yolcu yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağcı Caddesi'nde öğle saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, EGO otobüsü şoförü M.K., önünde üç aracın karıştığı maddi hasarlı kazayı geç fark etti. Şoförün ani fren yapması ile birlikte otobüs, yol kenarındaki kaldırıma doğru manevra yaptı.

5 YOLCU HAFİF YARALI

Kontrolden çıkan otobüs savrularak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da belediye otobüsü devrildi! Yaralılar var - 1. Resim

"ARAÇLARA ÇARPMAMAK İÇİN ANİ FRENLE MANEVRA YAPTI"

Kazayla ilgili konuşan tanıklardan Eren Tosun, "Aşağıya inen araçlar vardı ve hava yağmurluydu. Araçlardan biri ani fren yapınca hepsi birbirine girdi. Ardından otobüs geliyordu. Araçlara çarpmamak için ani frenle manevra yaptı. Çarpmanın etkisiyle yan yattı. Çevredekiler hemen kazanın olduğu yere koştu. Polis ve sağlık ekipleri gelip müdahale etti” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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