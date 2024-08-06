Ankara'da doğalgaz patlaması! 1 kişi öldü
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğalgazdan olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi'nde 14.30 sularında henüz sebebi bilinmeyen bir patlama oldu.
İhbar üzerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiyenin hızlı müdahalesi üzerine patlamanın ardından meydana gelen yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin doğal gazdan çıktığını tahmin ettiği patlamada 1 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem