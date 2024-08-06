Ankara'da doğalgaz patlaması! 1 kişi öldü

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 6 Ağustos 2024 16:30 - Güncelleme: 6 Ağustos 2024 16:46 - Güncelleme:

Gündem Haberleri

Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğalgazdan olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.