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Ankara'da doğalgaz patlaması! 1 kişi öldü

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Ankara&#039;da doğalgaz patlaması! 1 kişi öldü

Gündem Haberleri

Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğalgazdan olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi'nde 14.30 sularında henüz sebebi bilinmeyen bir patlama oldu.

İhbar üzerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiyenin hızlı müdahalesi üzerine patlamanın ardından meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin doğal gazdan çıktığını tahmin ettiği patlamada 1 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

 

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