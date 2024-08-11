Ankara'da iki grup arasında döner bıçaklı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan bıçaklı kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Esertepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında döner bıçağı kullanıldığı görüldü.

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Çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek grupları ayırmaya çalıştı. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.