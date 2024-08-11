Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara'da iki grup arasında döner bıçaklı kavga çıktı

Ankara'da iki grup arasında döner bıçaklı kavga çıktı

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Gündem Haberleri

Ankara'da iki grup arasında döner bıçaklı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan bıçaklı kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Esertepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında döner bıçağı kullanıldığı görüldü.

Çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek grupları ayırmaya çalıştı. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista şoku! İkinci yarıya çıkamadıABD basınından dikkat çeken iddia! Washington, Maduro'ya teklif etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail Gazze'de 3 evi bombaladı! 4 sivil hayatını kaybetti - Gündemİsrail Gazze'de 3 evi bombaladı! 4 sivil hayatını kaybettiYurt dışı çıkış harç pulu fiyatlarına zam! - GündemYurt dışı çıkış harç pulu fiyatlarına zam!İstanbul'da feci kaza! Hafif ticari araç yayalara çarptı, yaralıların durumu ağır - Gündemİstanbul'da araç yayalara çarptı, yaralıların durumu ağırYol verme tartışması vahşete dönüştü! Mersin'deki kavgada 3 kişi hayatını kaybetti - GündemYol verme tartışması vahşete dönüştü!Ankara'daki barış zirvesi öncesi kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü - GündemErdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştüEge Denizi'nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı - GündemEge Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
Sonraki Haber Yükleniyor...