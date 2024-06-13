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Ankara'da kan donduran infaz! Spor salonunda öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da kan donduran infaz! Spor salonunda öldürüldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bir spor salonu sahibi husumetlisi tarafından iş yerinden silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda yaşandı.

Ankara'da kan donduran infaz! Spor salonunda öldürüldü - 1. Resim

İŞ YERİNDE KURŞUNLANDI

Aralarında husumet olduğu öğrenilen spor salonunun sahibi F.O. ile F.S. ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.S. isimli şahıs yanındaki getirdiği tabanca ile F.O.’ya ateş açtı.

Ankara'da kan donduran infaz! Spor salonunda öldürüldü - 2. Resim

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.O. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde yakalanan F.S. ise gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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