Ankara'da kan donduran infaz! Spor salonunda öldürüldü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara'da bir spor salonu sahibi husumetlisi tarafından iş yerinden silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda yaşandı.
İŞ YERİNDE KURŞUNLANDI
Aralarında husumet olduğu öğrenilen spor salonunun sahibi F.O. ile F.S. ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.S. isimli şahıs yanındaki getirdiği tabanca ile F.O.’ya ateş açtı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.O. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde yakalanan F.S. ise gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı