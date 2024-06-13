Ankara'da kan donduran infaz! Spor salonunda öldürüldü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Haziran 2024 04:26 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 04:38 - Güncelleme:

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Ankara'da bir spor salonu sahibi husumetlisi tarafından iş yerinden silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.