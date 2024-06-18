Ankara'da ortalık karıştı! Kestikleri hayvan veremli çıktı...

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Mühye köyündeki bir kurban pazarında hareketli anlar yaşandı. Kesilen hayvanın veremli olduğu iddia edildi, ortalık karıştı.

Olay Çankaya ilçesine bağlı Mühye köyündeki bir kurban pazarında yaşandı. Kesilen büyükbaş hayvan parçalara ayrılırken veremli olduğundan şüphelenildi. Durum yetkililere bildirildi, adrese gelen veterinerler yaptıkları ilk kontrolde hayvanın veremli olduğunu doğruladı.

HAYVANI KESENLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan hayvan pazarının etrafı şeritle kapatıldı. Veremli hayvanı kesip parçalara ayıranlar da dezenfekte edildi.

ÜCRETLERİNİ GERİ ALDILAR

Belediye ekipleri büyükbaş kurbanı imha için kepçe ile çöp kamyonuna koydular. Kurbanı satan şahıs ise, ortaklara ücretini geri ödedi.