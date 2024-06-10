Ankara'da peş peşe depremler! 5 ilde hissedildi

Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 19.04'te meydana gelen deprem, yerin 16,06 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD'ın depreme ilişkin ilk verileri paylaşmasının ardından, saat 19.11'de Bala'da 2,7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Ankara'nın Bala İlçesi'nde 3,7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 19.04'te gerçekleşen depremin yerin 17,06 kilometre derinliğinde hissedildiği belirtildi.

5 İLDE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyurulan depremden çevre illerde etkilendi. Merkez üssü Ankara'nın Bala ilçesinde meydana gelen deprem, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı ve Aksaray'da da hissedildi.

BİR DEPREM DAHA!

Bala'da 3,7 şiddetindeki depremden 7 dakika sonra bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD, saat 19.11'de Bala'da aynı fay hattında 2,7 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.