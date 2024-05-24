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Ankara'da sele kapıldıktan sonra kalbi duran küçük çocuk son anda kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara, Yenimahalle, Sel, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'daki sağanak yağış nedeniyle oluşan selde akıntıya kapılan bir çocuğun kalbi durdu. Küçük çocuk çevredeki diş kliniği çalışanlarının kalp masajıyla kurtarılırken, kardeşi de sudan çıkarıldı.

Ankara'daki sağanak yağış kısa sürede sele döndü. Başkentin Yenimahalle ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanakta sele kapılarak sürüklenen bir çocuk hayatının şokunu yaşadı.

SÜRÜKLENİRKEN KALBİ DURDU

Ankara Yenimahalle'deki sele kapılan iki kardeşten birinin kalbi durdu.

Ankara'da sele kapıldıktan sonra kalbi duran küçük çocuk son anda kurtarıldı - 1. Resim

Ölümle burun buruna gelen küçük çocuğun duran kalbi, diş kliniği çalışanlarının kalp masajıyla çalıştırıldı.

Ankara'da sele kapıldıktan sonra kalbi duran küçük çocuk son anda kurtarıldı - 2. Resim

Akıntının etkisiyle aracın altından sürüklenen Nagam Al Salo, bir süre sonra çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kaldırıma çıkarılan kız çocuğuna ilk müdahale, yakındaki diş kliniği çalışanları tarafından yapıldı. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen çocuk, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kardeşi Seyf Al Salo da çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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