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Ankara’da taksi durağında silahlı kavga! 1 taksici karnından ve bacağından yaralandı

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Ankara’da taksi durağında silahlı kavga! 1 taksici karnından ve bacağından yaralandı
Taksiciler, Şiddet, Ankara, Haber

Gündem Haberleri

Ankara'da sıcak saatler... Taksi durağında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. 1 taksici karnından ve bacağından yaralandı

Taksiciler, şiddet ve kavga olaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ankara'da taksi durağında alacak verecek tartışmasında 1 taksici yaralandı.

ALACAK VERECEK TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Olay Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Demetevler 931. Cadde üzerinde bulunan taksi durağında gerçekleşti. 

Ankara’da taksi durağında silahlı kavga! 1 taksici karnından ve bacağından yaralandı - 1. Resim

Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen bir kişi, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan M.C.’nin çalıştığı taksi durağına geldi. 

Ankara’da taksi durağında silahlı kavga! 1 taksici karnından ve bacağından yaralandı - 2. Resim

İkili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahını çıkartan saldırgan, M.C.’yi bacağından ve karnından vurarak yaraladı.

Ankara’da taksi durağında silahlı kavga! 1 taksici karnından ve bacağından yaralandı - 3. Resim

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan, silahıyla birlikte yakalanırken, yaralanan M.C. hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
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