Ankara’da taksi durağında silahlı kavga! 1 taksici karnından ve bacağından yaralandı

Ankara'da sıcak saatler... Taksi durağında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. 1 taksici karnından ve bacağından yaralandı

Taksiciler, şiddet ve kavga olaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ankara'da taksi durağında alacak verecek tartışmasında 1 taksici yaralandı.

ALACAK VERECEK TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Olay Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Demetevler 931. Cadde üzerinde bulunan taksi durağında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen bir kişi, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan M.C.’nin çalıştığı taksi durağına geldi.

İkili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahını çıkartan saldırgan, M.C.’yi bacağından ve karnından vurarak yaraladı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan, silahıyla birlikte yakalanırken, yaralanan M.C. hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.