Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! 19 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve fuhuş suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Haklarında delil elde edilen 20 şüpheli için gözaltı kararı verilirken 19 kişi yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

20 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde deliller elde edildiği belirtildi.

Ankarada uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! 19 şüpheli gözaltına alındı

Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama ile el koyma işlemleri yapılmasına karar verildi.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında 20 şüpheliden 19'u yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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