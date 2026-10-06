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Ankara'da yollar kapanıyor! 7 Ekim'de bu güzergahlara dikkat

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Ankara'da yollar kapanıyor! 7 Ekim'de bu güzergahlara dikkat
Başlık ResmiAnkara'da yollar kapanıyor! 7 Ekim'de bu güzergahlara dikkat

Ankara’da 7 Ekim’de düzenlenecek Filistin’e destek yürüyüşü nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, ihtiyaç olması halinde saat 15.00’ten etkinlik sona erene kadar uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin güzergahları açıkladı.

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Başkentte yarın düzenlenecek Filistin’e destek yürüyüşü nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından 7 Ekim saat 19.00’da gerçekleştirilecek yürüyüş kapsamında, ihtiyaç olması halinde saat 15.00’ten etkinlik sona erene kadar belirlenen yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

Bu kapsamda Dr. Mediha Eldem Sokağı’nın Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölümü araç trafiğine kapatılacak.

Kızılırmak Caddesi’nin Olgunlar Caddesi ile Dr. Mediha Eldem Sokak arasında kalan bölümü ile Mithatpaşa Caddesi’nin Olgunlar Caddesi ile Sıhhiye Kavşağı arasındaki kısmında da araç geçişine izin verilmeyecek.

Söz konusu güzergahlara açılan cadde ve sokaklar da trafik düzenlemesi kapsamında kapatılacak.

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KIZILAY ÇEVRESİNDE DE TRAFİK DÜZENLEMESİ

Bankacı Sokağı’nın tamamı ve buraya açılan cadde ve sokaklar da ihtiyaç halinde araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca Atatürk Bulvarı’nın Kızılay Kavşağı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ile A. Adnan Saygun Caddesi’nin Atatürk Bulvarı ile Sanayi Caddesi arasındaki kısmında da çift yönlü araç geçişi durdurulacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, trafik düzenlemesinin etkinliğin sona ermesine kadar devam edeceğini bildirdi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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