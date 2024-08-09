Ankara'daki otobüs kazasıyla ilgili acı detay! 'Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama...'

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görgü tanığı Murat Türkoğlu otobüsün hızlı olduğunu söyleyip "3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" dedi.

Ankara'da otobüs köprünün ayağına saplandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'da otobüs köprünün ayağına saplandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye yeni güne korkunç bir kaza haberiyle uyandı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde Ağrı'dan İzmir'e giden Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait yolcu otobüsü feci bir kazaya imza attı.

Otobüs sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

Kazada şu ana değin 9 kişi hayatını kaybederken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

"UYARDIK AMA DUYMADI"

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" diye konuştu.

ŞOFÖR UYUDU MU?

Vali Vasip Şahin de kazaya ilişkin ilk değerlendirmesinde 'şoförün uyuma' ihtimaline vurgu yapıp şunları demişti:

Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var.