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    • Ankara'dan, Bağdat’a net mesaj: Irak, Türkiye’ye saldırı üssü olmasın

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ankara&#039;dan, Bağdat’a net mesaj: Irak, Türkiye’ye saldırı üssü olmasın
    Terörle Mücadele, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Millî Savunma Bakanı Güler’in Bağdat ve Erbil çıkarmasında “Irak toprakları ülkemize karşı saldırı üssü olarak kullanılmasın” mesajı en üst makamlara net bir dille iletildi.

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

    Terörle mücadele konusunda askerî diplomasi yürüten Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Bağdat ve Erbil çıkarmasında, Türkiye’nin beklentileri ve istekleri Irak’taki en üst makamlara iletildi. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın gelmesi konusunda ortaya koyduğu çaba anlatıldı. Kaynaklar, Iraklı muhataplara terörle ortak mücadelenin öneminin bir kez daha vurgulandığını belirterek “Söz konusu ziyarette; son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler, terörle ortak mücadele, askeri iş birliği ve Iraklı Türkmenlerin bölgedeki hak ve menfaatleri konuları görüşüldü. Türkiye’nin kimsenin toprak bütünlüğünde gözü olmadığı bir defa daha iletildi. Bizim tek derdimiz ülkemizin, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadelede ortak hareket edilmesi. Irak topraklarının bizim ülkemize karşı saldırı üssü olarak kullanılmasını istemediğimizi ilettik. Iraklı makamlardan terörle mücadeleye destek olmaları istendi. Bundan sonra olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz” dedi.

    TUZLA KARARI BAKANLIKTA

    MSB kaynakları, Tuzla Piyade Okulunda yürütülen soruşturma ile ilgili son duruma ilişkin ise “Türk Silahlı Kuvvetleri bütün faaliyetlerini anayasa, kanunlar ve hukuk çerçevesinde, şeffaf şekilde sürdürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu çalışmasını yaptı ve kararını Bakanlığımıza gönderdi. Hukukçularımız bu kararı detaylı şekilde inceleyecek ve onaya sunulacak. Bakanın onayını müteakip karar resmîleşecek daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak” ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE, ZIRH ÇELİĞİ ÜRETTİ

    ASFAT’ın (Askerî Fabrika ve Tersane İşletme AŞ) koordinasyonunda yapılan çalışmalarla zırh çeliği üretiminde çok önemli bir yetenek kazanıldı. MSB kaynakları, ASFAT ve OYAK tarafından yerli ve millî olarak üretilen çelik hakkında şu bilgileri paylaştı:

    ASFAT’ır koordinasyonunda yapılan çalışmalar ile OYAK bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir Miilux OY şirketlerinin ortaklaşa ürettiği millî denizaltı çelikleri Gölcük Tersanesi Komutanlığına teslim edilmiştir. Böylece iki yıl gibi bir süre içerisinde denizaltılar için önceki senelerde ithal edilen çelikler artık millîleştirilmiş oldu. Dünyada bu çeliği üretebilen sayılı ülke var. Tedarik edilen denizaltı çeliklerinin ASFAT tarafından Türk Loydu’na sertifikalandırılarak test blokları inşasında kullanılması planlanmaktadır.

    "F-16 ALIMINDA OLUMSUZLUK BEKLEMİYORUZ"

    ABD’li Senatör Rand Paul’un Türkiye’ye F-16 satışını engellemek amacıyla Kongre’ye kanun tasarısı sunmasını da değerlendiren MSB kaynakları “Kongre’deki sessizlik süreci devam etmekte. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Terörle Mücadele
    Haberler > Gündem > Ankara'dan, Bağdat’a net mesaj: Irak, Türkiye’ye saldırı üssü olmasın
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