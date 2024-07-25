Ankara'nın Çankaya ilçesinde yangın dehşeti! Anne ve iki çocuğu alevler arasında kaldı

Ankara'da mumdan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevlerden dolayı dışarı çıkamayan anne ile iki çocuğu, komşularının ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Bugün öğle saatlerinde Reşat Nuri Caddesi'ndeki bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. İddiaya göre, evin 5 yaşındaki küçük oğlu K.Ö.D.'nin yaktığı mum mutfakta yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyüdü ve evin tamamını sardı.Alevler nedeniyle anne, H.D. isimli oğlu ve K.Ö.D. mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR VAR

Evde bulunan anne H.D. ile oğlu K.Ö.D, kısa sürede büyüyen yangından komşuların yardımıyla kurtarıldı. Ailenin yaşı 18'den küçük diğer oğlu E.D. ise balkonda mahsur kaldı. E.D. de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Anne ve iki oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı olayda yanan evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"KADINLA ÇOCUĞU ÇIKARDIM"

Yangında mahsur kalanlara yardım eden Murat Kocaay, “Çocuk ve annesi bağırıyordu. Duman da çıkıyor bir yandan. Önce içeri girmeye çalıştım kapıyı kimse açmayınca yan daireye girdim, oradan da çatıya çıktım. Çatıdan balkona uzanmaya çalıştım ama olmadı. Anne ile çocuk içerideydi hala ama girmem mümkün değildi. Bir havlu bulduk. Kadınla çocuğu çıkardım ama büyük oğlu balkondaydı. İtfaiye asansörle hem çocuğu, hem beni aldı. Toplam 3 kişi kurtarıldı. Durumları gayet iyi. Söylediklerine göre küçük oğlu çakmakla oynuyormuş salonda. Annesiyle büyük çocuğu mutfakta olduğu için onlar biraz daha şanslıydı” dedi.

YANGIN NEDENİYLE EVİN CAMLARI PATLADI

Mahalle sakinlerinden Ramazan Özkök ise gelen bağırma seslerinin ardından dışarı çıktığı sırada yangın çıktığı evdeki camların patladığını söyledi. Olay yerine gelen bir vatandaşın o sırada evin çatısına çıkarak çocuğa su verdiğini belirten Özkök, "Çocuğu balkonun önünde tutmaya çalıştı ama itfaiye gecikmeli geldi. Biz de kendini atarsa diye apartman önünde battaniye ve yorgan açtık. Şükürler olsun atmadı, orada bekledi." diye konuştu.