Ankara'nın yaptığı baskı sonuç verdi, AB’den kolay vize geliyor

19 Aralık 2023 05:18 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 05:21

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında Litvanya’daki NATO Liderler Zirvesi öncesi, AB’ye vize çağrısı yapmıştı. Erdoğan’ın, “Türkiye’nin önünü açın, biz de Finlandiya’ya yaptığımız gibi İsveç’in yolunu açalım” sözleri AB’de karşılık buldu. Vize krizinde 2024’ten itibaren yeni döneme girilecek. Diplomatik kaynaklar “Vize serbestîsi hedefine halel getirmeden, iş adamları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir yaklaşıma gidebilmek için hem AB’yle hem üye ülkelerle görüşmeler yapılıyor. 2024 yılında vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklentimiz var. Büyük ihtimalle bu olacak. Zira bazı ilerlemeler kaydedildi. 3-4 hafta olan başvuru ve randevu süreçlerini bazı yerlerde iki haftaya düşürdüler” bilgisini verdi.

Kaynaklar, Erdoğan’ın AB çıkışının ardından hazırlanan Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumunu özetleyen ‘Borrell Raporu’ için “Buradaki tavsiyelerin bir an evvel hayata geçirilmesi Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir adım olacak. AB kurumlarının hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz” dedi. 17 sayfalık raporda, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nde yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulması, vize muafiyetinde yaşanan gecikmenin kısmi telafisi için vize kolaylığı sistemine geçilmesi tavsiye ediliyor. Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda ön şartı kabul etmediğini vurgulayan kaynaklar “Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda ilgili bakanlıklar ve teknik heyetler AB ile temaslarda bulunuyor, beklentilerimizi dile getiriyor. Teknik görüşmelerin başlaması için komisyona yetki verilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.