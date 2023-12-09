Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a vizesiz seyahat açıklaması: AB Komisyonu onayladı

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunan adalarına vizesiz seyahat çalışmasının Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca onaylandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli yaptığı açıklamada, “Yunanistanlı yetkililer, Sayın Cumhurbaşkanımızın Atina’yı ziyaretleri sırasında, vatandaşlarımızın on Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmanın AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu tarafımıza aktardılar.

Uygulamanın resmen bildirilmesini bekliyoruz. Bu konuda bir süredir çalışılıyordu. Uygulamaya dahil olacak adalarda, gümrük ve pasaport kontrolü gibi gerekli altyapının geliştirilerek vatandaşlarımızın adalara giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşı karşıya kalmamaları amacıyla Yunan makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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