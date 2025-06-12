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Anne babasının ayaklarına kapandı! Hac kafileleri gelmeye devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mukaddes topraklarda hac ibadetini yerinde getiren hacıların ilk kafileleri Gaziantep'e gelmeye başladı. Kafileyi karşılayan Yakup Kılıç heyecanını bastıramadı, güvenliği aşarak anne babasının ayaklarına kapandı. O anlar herkesi duygulandırdı.

Kafileler, Türk ve Suudi hava yollarının Cidde'den kalkan uçaklarıyla saat 09.30'da Gaziantep Havalimanı'na ulaştı.

Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, pasaport işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali çıkış kapısında aileleri ve yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

Kafilelerin çıkış yaptıkları alanda unutulmaz anlar yaşandı.

İşte o anlardan kareler:

Anne babasının ayaklarına kapandı! Hac kafileleri gelmeye devam ediyor - 1. Resim

Hac ibadetlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen hacılar, uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

Anne babasının ayaklarına kapandı! Hac kafileleri gelmeye devam ediyor - 2. Resim

"ORAYI BIRAKIP GELMEK ÇOK ZORDU"

Kafiledeki hacılardan Emin Özlü, sözün bittiği yeri yaşadıklarını anlatarak, "Orayı bırakıp gelmek çok zordu. Allah, herkese nasip etsin." dedi.

Nazlı Gezer ise herkesin orayı görmesi gerektiğini belirterek, "Herkes, Mekke ve Medine'yi görmeli. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Anne babasının ayaklarına kapandı! Hac kafileleri gelmeye devam ediyor - 3. Resim

ANNE BABANIN AYAKLARINA KAPANDI

Hac kafilesinde anne ve babasını karşılayan Yakup Kılıç ise "Çok mutluyum. Anne ve babam kutsal topraklardan döndüğü için çok heyecanlıyım. Allah, herkese nasip etsin. Özlemle beklediğim anne ve babamın geldiklerinde ayaklarına kapandım." ifadelerini kullandı.

Anne babasının ayaklarına kapandı! Hac kafileleri gelmeye devam ediyor - 4. Resim

Anne babasının ayaklarına kapandı! Hac kafileleri gelmeye devam ediyor - 5. Resim

Anne babasının ayaklarına kapandı! Hac kafileleri gelmeye devam ediyor - 6. Resim

Anne babasının ayaklarına kapandı! Hac kafileleri gelmeye devam ediyor - 7. Resim

Anne babasının ayaklarına kapandı! Hac kafileleri gelmeye devam ediyor - 8. Resim

Anne babasının ayaklarına kapandı! Hac kafileleri gelmeye devam ediyor - 9. Resim

Anne babasının ayaklarına kapandı! Hac kafileleri gelmeye devam ediyor - 10. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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