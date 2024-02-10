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    • Annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bursa, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa’da 15 yaşındaki bir genç, annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı. Şahıs hastaneye kaldırılırken genç ise gözaltına alındı.

    Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2. Günaydın Sokak’ta bulunan bir evde E.D. (15) annesiyle tartışan üvey babasına sinirlendi.

    KALBİNDEN BIÇAKLADI

    E.D., mutfaktan aldığı bıçağı üvey babasının kalbine sapladı. Kanlar içinde yere yığılan üvey baba Erol K. (38), ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

    Annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri, şüpheli E.D.’yi suç aletiyle beraber gözaltına alırken, Erol K. yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erol K.’nın hayati durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikat sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Bursa
    Haberler > Gündem > Annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı
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