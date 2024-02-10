Annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa’da 15 yaşındaki bir genç, annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı. Şahıs hastaneye kaldırılırken genç ise gözaltına alındı.
Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2. Günaydın Sokak’ta bulunan bir evde E.D. (15) annesiyle tartışan üvey babasına sinirlendi.
KALBİNDEN BIÇAKLADI
E.D., mutfaktan aldığı bıçağı üvey babasının kalbine sapladı. Kanlar içinde yere yığılan üvey baba Erol K. (38), ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, şüpheli E.D.’yi suç aletiyle beraber gözaltına alırken, Erol K. yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erol K.’nın hayati durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı