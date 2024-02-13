Alt geçitte feci son! Antalya'da 3 aylık yağış bir gecede düştü

Antalya'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerleri su altına kaldı. Kepez'deki alt geçitte 47 yaşındaki Halil Yıldız'ın cansız bedenine ulaşılırken İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu "13 saatte, Kepez’de metrekareye 330 kilogram yağış düştü. Son 13 saatte düşen bu yağış ilçenin 3 aylık ortalamasına denk geliyor." dedi.

Dün akşamdan beri Antalya'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu birçok alt geçit trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Gıyahaseddin Keyhüsrev Alt Geçiti’nde 47 yaşındaki Halil Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"3 AYLIK YAĞIŞA DENK"

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, "13 saatte, Kepez’de metrekareye 330 kilogram yağış düştü. Son 13 saatte düşen bu yağış ilçenin 3 aylık ortalamasına denk geliyor. Ulaşımda şu anda herhangi bir sorun yok. Kemer-Kumluca karayolunda heyelanlar oluştu. Elektrik noktasında kısmı sorunlar yaşanıyor. 13 saatte, Kepez’de metrekareye 330 kilogram yağış düştü" ifadelerini kullandı.

MUHİTTİN BÖCEK'TEN AÇIKLAMA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise İtfaiye Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın uzun süredir görülmemiş bir şiddetli yağışla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağışın gece boyunca şiddetini artırdığını dile getiren Böcek, "Metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştü. Mevsim normallerinin üzerinde. Başta itfaiyemiz, ASAT, diğer ilgili birimlerde çalışan toplam 1459 personelimizle, 290 aracımızla müdahale ediyoruz. 900'ün üzerinde araçlarda mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şimdi de evlerde ve binalarda tahliye işlemi yapılmakta." diye konuştu.

Yağış süresince tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Böcek, acil ve önemli işi olmayanların evden çıkmamalarını istedi.

5 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi ve 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Antalya Valiliği, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına da izin verilmeyeceğini duyurdu.

689 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kentteki son duruma ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya şunları söyledi: "Antalya’da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla: 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildi. Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz Antalya’ya intikal etti. 989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Antalya’mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."