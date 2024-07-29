Antalya Serik'te yangının ortasında kalanlar anlattı: Cehennem gibiydi, alevler 3 saatte dibimizdeydi

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan ve 20 saat sonra söndürülen yangın hakkında konuşan vatandaşlar korku dolu anları "Cehennem yeri gibiydi" diyerek anlattı. Yangının üç saat içinde evlerine ulaştığını söyleyen mağdur vatandaşlar alevlere müdahale eden bir komşularının ise kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığını aktardı.

Korku dolu yangın haberlerinin ardı arkası gelmiyor. Dün Antalya'nın Serik ilçesi de kabusu yaşayan yerlerden oldu.

Yumaklar mevkisinde dün öğlen saatlerinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıktığı değerlendirilen ve geniş bir alanı etkileyen yangın kontrol altına alındı.

ÇEVRE İLLER DESTEĞE GELDİ

Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerinin de itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına çevre illerin yanı sıra Tokat ve Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı araçların da destek için geldiği görüldü.

Sabaha kadar süren çalışmalarda toplam 43 arazöz, 16 ilk müdahale aracı, 10 su ikmal aracı, 4 dozer, 22 hizmet aracı ve çok sayıda orman işçisi ile yangına müdahale edildi. Yangın nedeniyle 30 ev boşaltıldı.

3 SAAT İÇİNDE EVLERE ULAŞTI

Havanın kararması ile birlikte gece görüş özellikle helikopterler devreye girdi. Sabaha kadar süren söndürme çalışmalarının sonucunda yangın 20 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan bir evde oturan Bayram Çelik isimli vatandaş yaşanan panik anlarını anlattı. Dün öğlen saatlerinde bulundukları noktaya 3-4 kilometre uzaklıkta yangının başladığını belirterek, “Elektrik tellerinden başladığı söyleniyor. İlk başta bize uzaktı, 2-3 saat içinde dibimize kadar geldi. Ahır yandı, evin bir kısmı yandı. Çevredeki ağaçlar yandı zaten. 50 dönümden fazla arazi yanmıştır. Binden fazla ağaç yanmıştır, durum kötü” dedi.

ALEVLERE MÜDAHALE EDERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yangının ardından oluşan zararı tamir etmeye çalışacaklarını belirten Çelik, “Ahır ya da ev olarak değil yanan malzemeler olarak 200-300 bin liraya yakın zararımız vardır. Klimasıdır, penceresidir, sayaçlar, kapılar var. Bundan sonra tamir edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Jandarma geldi tutanak tuttu. Sosyal Yardımlaşma gelecek dediler” ifadelerini kullandı.

Yangın esnasında evde yatalak babasının bulunduğunu, abisinin ise evi alevlerden sorumak isterken kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığını belirten Bayram Çelik, “Yüzde 97 engelli babam vardı evde yatalak. Dün ilk olarak onu buradan uzaklaştırdık. Ağabeyim burayı söndürmeye çalışırken kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı” şeklinde konuştu.

"CEHENNEM YERİ GİBİYDİ"

Yangında serası zarar gören Cemil Yılmaz isimli vatandaş ise, “Poyrazın da etkisiyle bir anda yayıldı. Seralarımızı yaktı. Aşağı kesimlerde bazı evlere zarar verdi. Serada tahminen 100 bin liranın üzerinde bir zarar var. Evin çevresini yangından korumak isterken oraya gidip detaylı bakamadık. Burası yangın anında cehennem yeri gibiydi. Herkes can mal derdindeydi. Şu anda elektriklerimiz kesik, dolaplardaki yiyecekler bozulmasın diye elektrik olan bir yerlere gönderiyoruz. İnşallah elektriklerimizde kısa zamanda yapılır” ifadelerini kullandı.