Adana'da çıkan orman yangını sebebiyle 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
29 Temmuz günü Adana'da meydana gelen orman yangını sonrasında vatandaşlar söndürüldü mü merak ederken ekipler olay yerine sevk edildi. Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının büyümesiyle beraber 10 ev tahliye edildi. Son dakika yangınıyla ilgili son durum bilgisi de paylaşıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bugün erken saatlerde çıkan orman yangınına havadan da destek sağlanırken jandarma ekipleri tedbir amaçlı 10 evi tahliye etti.
Bölgedeki yangın 04.30 civarında çıkarken henüz söndürülemedi.
ADANA KOZAN SON DAKİKA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
29 Temmuz günü 04.30 civarında başlayan orman yangını Kozan ilçesinde olurken olay yerine sevk edilen ekipler havadan da destek sağlıyor.
Jandarma ekipleri 10 evi tedbir için boşaltırken Köşeli Mahallesi'nde meydana gelen yangına müdahaleler devam ediyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın zeytinlik alana sıçrarken bir vatandaşın bahçesi yandı.
Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 25 arazöz, 13 su tankı, 12 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 280 personelle müdahale ediyorken Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, olay yerinde çalışmaları takip ediyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi