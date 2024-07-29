Adana'da çıkan orman yangını sebebiyle 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2024 08:45 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 08:51 - Güncelleme:

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29 Temmuz günü Adana'da meydana gelen orman yangını sonrasında vatandaşlar söndürüldü mü merak ederken ekipler olay yerine sevk edildi. Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının büyümesiyle beraber 10 ev tahliye edildi. Son dakika yangınıyla ilgili son durum bilgisi de paylaşıldı.