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Antalya'da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında müteahhit ile şantiye şefi tutuklandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 işçinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı hortum faciasına ilişkin soruşturmada müteahhit ile şantiye şefi tutuklanırken, iş güvenliği uzmanı ile bir müteahhit ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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25 Ekim günü Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana gelen hortum, şantiyede işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurarak parçalamıştı. İşçilerden İsa Musa el Nevaf, Aycan Kılınç, Selahattin Muhammet El Naim ve Muhammet Mustafa El Naim adlı 4 işçi hayatını kaybetmiş, inşaat bekçisi de yaralanmıştı.

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MÜTEAHHİT İLE ŞANTİYE ŞEFİ TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Müteahhit Mevlüt Ç. ile şantiye şefi Deniz K., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince bilirkişi raporu doğrultusunda "birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. İş güvenliği uzmanı İ.A. ile müteahhit Ş.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında müteahhit ile şantiye şefi tutuklandı
Başlık ResmiAntalya'da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında müteahhit ile şantiye şefi tutuklandı
KişiGörevi / Unvanıİsnat Edilen SuçHukuki Durum / Karar
Mevlüt Ç.MüteahhitBirden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermekTutuklandı
Deniz K.Şantiye ŞefiBirden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermekTutuklandı
İ.A.İş Güvenliği Uzmanı-Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ş.Ç.Müteahhit-Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Antalya'da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında müteahhit ile şantiye şefi tutuklandı
Başlık ResmiAntalya'da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında müteahhit ile şantiye şefi tutuklandı

NELER OLMUŞTU?

Kentte meydana gelen sağanak sonrasında oluşan hortumun etkisiyle işçilerin kaldığı konteynerler 100 metreyi aşkın uzaklığa savrulmuştu.

Antalya'da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında müteahhit ile şantiye şefi tutuklandı
Başlık ResmiAntalya'da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında müteahhit ile şantiye şefi tutuklandı

Konteynerlerdeki demir ranzalar da bir sitenin bahçesine savrulurken, aynı bölgedeki bir okulun çatısı zarar görmüştü. Hortumun şantiyeden önce Kepez Belediyesine ait seyir terasındaki dinlenme tesisini vurduğu anlar da tesiste görevli personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Feci olayda İsa Elnevvaf, Aycan Kılınç, Salah Muhammet Elnaim ve Muhammet Emin Elnaim hayatını kaybetmişti.

Antalya'da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında müteahhit ile şantiye şefi tutuklandı
Başlık ResmiAntalya'da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında müteahhit ile şantiye şefi tutuklandı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya
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