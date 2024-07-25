Antalya'da 86 yaşındaki adam kanepede ölü bulundu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Temmuz 2024 10:24 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 10:28 - Güncelleme:

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 86 yaşındaki bir kişi tek başına yaşadığı virane yapıda ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın cenazesi ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.