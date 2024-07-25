Antalya'da 86 yaşındaki adam kanepede ölü bulundu
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 86 yaşındaki bir kişi tek başına yaşadığı virane yapıda ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın cenazesi ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Irmak kenarında bulunan tek katlı virane yapıda kanepe üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler ekiplere haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde adının İrfan Akovalıer olduğu öğrenilen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Akovalıer'in, uzun süredir virane yapıda tek başına yaşadığı öğrenilirken, 86 yaşındaki yaşlı adamın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı