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Antalya'da 86 yaşındaki adam kanepede ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da 86 yaşındaki adam kanepede ölü bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 86 yaşındaki bir kişi tek başına yaşadığı virane yapıda ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın cenazesi ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Irmak kenarında bulunan tek katlı virane yapıda kanepe üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler ekiplere haber verdi.

Antalya'da 86 yaşındaki adam kanepede ölü bulundu - 1. Resim

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde adının İrfan Akovalıer olduğu öğrenilen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da 86 yaşındaki adam kanepede ölü bulundu - 2. Resim

Akovalıer'in, uzun süredir virane yapıda tek başına yaşadığı öğrenilirken, 86 yaşındaki yaşlı adamın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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