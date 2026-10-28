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Antalya'da acı haber! Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara hayatını kaybetti

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Antalya'da acı haber! Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara hayatını kaybetti
Başlık ResmiAntalyada acı haber! Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kaymakam İhsan Kara (61), gece saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kara için bugün saat 13.30'da Hükümet Konağı önünde tören düzenlenecek. Kara'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Konya'ya gönderilecek.

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Antalya'nın Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara (61), evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde evinde rahatsızlanan Kaymakam Kara'nın eşinin ihbarı sonrasında adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kara, hastanede gerçekleştirilen müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Antalyada acı haber! Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara hayatını kaybetti
Başlık ResmiAntalyada acı haber! Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara hayatını kaybetti

KONYA'DA DEFNEDİLECEK

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı açıklamada Kara'nın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü belirtti.

Kara'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Şahin, "Kaymakamımızın gece saat 01.30 sıralarında kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Bugün saat 13.30'da Hükümet Konağı'nın önünde tören düzenleyeceğiz. Törenin ardından cenazeyi Konya'ya uğurlayacağız. Çocuklarının yurt dışından gelmesini bekliyorlar. Konya'da yarın ya da cuma günü düzenlenecek törenle kaymakamımız defnedilecek." diye konuştu.

KAMUDA ÇOK SAYIDA GÖREV ÜSTLENDİ

Konya'nın Hadim ilçesinde dünyaya gelen İhsan Kara, 1986'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

1990 senesinde Karaman Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başlayan Kara, Koyulhisar, Şenkaya, Şuhut, Aydıncık, Cihanbeyli ve Pursaklar ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Batman Vali Yardımcılığı vazifesi de yapan Kara, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde kurucu Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kaymakamlık görevini yürütürken Antalya'nın Muratpaşa ilçesine atanan Kara, 29 Temmuz 2024'te görevine başlamıştı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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