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Antalya'da kaybolan bayrak 8 ay sonra bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

8 ay önce oluşan fırtınada asıldığı direkten kopan dev Türk bayrağı, denize düşmüş ve kaybolmuştu. Uzun aramalar sonucu bulunamayan bayrak, 30 Ağustos öncesinde bulunarak dalgıçların duygulanmasına sebep oldu.

Antalya'da Konyaaltı sahilinde dalış yapan dalgıçlar su altında tesadüfen karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Dalış sırasında gruptan bir kişinin dikkatini çeken cismi inceleyen dalgıçlar dev Türk bayrağı ile karşılaştı. Kıyıdan 250 metre mesafede ve 26 metre derinlikte bulunan yaklaşık 8 metreye 12 metre ebatlarında olan bayrağı bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlatan dalgıçlar ilk olarak bayrak üzerinde ki deniz tabanı mili temizlendi. Bayrağın büyüklüğü nedeniyle su yüzeyine çıkarmak için dalgıçlar paraşüt adı verilen yardımcı ekipmandan faydalandı.

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TESADÜF ESERİ BULUNDU

Paraşüt yardımıyla su yüzeyine çıkartılan dev Türk bayrağı ardından kıyıya çıkartıldı. Su altında kaldığı süre içerisinde yıprandığı ve bazı noktalarının deforme olduğu görülen dev bayrak Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkililerine teslim edildi. Dev Türk bayrağının bulunması ve çıkartılma anları ile ilgili bilgi veren Antalya Konyaaltı Su sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Dalış merkezi yetkilisi Alim Tuğ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan bir gün önce tesadüf eseri deniz tabanında karşılaştıkları Türk bayrağını çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

8 AY BOYUNCA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜ

Deniz tabanında bularak yetkililere teslim ettikleri bayrağın yakın zamanda yaşanan bir fırtına sırasında Konyaaltı üzerinde bulunan yaklaşık 30 metrelik direkten koparak denize düşen Türk bayrağı olduğunu belirten Tuğ, “Bundan yaklaşık 8 ay önce aniden çıkar bir poyraz fırtınası neticesinde yukarda bulunan Türk bayrağımızın fırtına sebebiyle denize doğru uçtuğunu gördük. Hemen yetkili birimlere haber verdik, deniz polisi ve sahil güvenlik birimleri hemen geldi. Fırtına anında ve daha sonrasında bayrağı bulmak için çalışmalar yapıldı. Bizlerde yardımcı ve destek olduk çalışmalara, ancak bayrağı bulamadık” dedi.

Antalya'da kaybolan bayrak 8 ay sonra bulundu - 2. Resim

"DENİZ DİBİNDE, MİLİN ALTINDA KALMIŞ"

8 ay boyunca hem bayrağı bulmak için, hem de diğer faaliyetleri ile ilgili bölgede arama-tarama çalışmaları yaptıklarını belirten Tuğ, “Yaptığımız tüm dalışlarda arama yaptık fakat karşımıza çıkmadı. Dün ise Zafer Bayramımızdan bir gün önce bizim içinde çok anlamlı olan, duygulandıran noktada burası oldu. Yine bir dalış gerçekleştirdiğimiz sırada ekip arkadaşlarımızdan İbrahim Rehber'in dikkatini çekiyor. Deniz tabanında ve milin altında kalmış. Biraz üzerini eşeledikten sonra Türk bayrağı olduğunu gördük. Çok büyük olduğunu fark edip çalışmayı genişletince 8 ay önce fırtına sırasında buradan koparak denize uçan bayrağımız olduğu anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Antalya'da kaybolan bayrak 8 ay sonra bulundu - 3. Resim

“30 AĞUSTOS'TAN BİR GÜN ÖNCE YAŞANMASI DUYGULANDIRDI'

Bayrağın büyüklüğü ve deniz tabanında bulunması nedeniyle yüzeye çıkarmak diğer dalgıçlarla birlikte tekrar dalış yaptıklarını söyleyen Tuğ, “Bayrağımızı bulunduğu yerden çıkarmak için bütün ekip arkadaşlarımızla beraber tekrar suya girerek paraşütlerimizde bayrağımızı deniz tabanından çıkardık. Daha sonra güzel bir şekilde toparlayarak karaya çıkardık ve yetkililere teslim ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan bir gün önce böyle bir olay yaşanması bizi çok duygulandırdı ve mutlu etti” dedi. Dalış merkezi üyeleri bayrağın denizden çıkarılma anlarını da sosyal medyada paylaştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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