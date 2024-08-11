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Antalya'da korku dolu anlar: Yolcu dolu halk otobüsü seyir halinde alev alev yandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da içinde yolcu olan halk otobüsü seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Dumanı fark eden sürücünün dikkatiyle yolcular araçtan indirilirken ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonrası yangın söndürüldü. Otobüste maddi hasar meydana geldi.  

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sabah saatlerinde yangınla güne başladı. Hürriyet Caddesi Çakırlar Kavşağı'nda meydana gelen olayda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde yangın çıktı.

Seyir halindeki halk otobüsünden dumanların çıktığını fark eden otobüs sürücüsü Ahmet Saral, aracı yol kenarına çekerek araç içerisinde bulunan yolcuları otobüsten indirdi. Yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken alevler kısa sürede büyürken, otobüs şoförü Ahmet Saral, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Antalya'da korku dolu anlar: Yolcu dolu halk otobüsü seyir halinde alev alev yandı - 1. Resim

SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün motor kısmından çıkan yangını 30 dakikalık çalışma sonucunda söndürdü.

Antalya'da korku dolu anlar: Yolcu dolu halk otobüsü seyir halinde alev alev yandı - 2. Resim

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, sürücü Ahmet Saral'ın yolcuları zamanında tahliye etmesi bir facianın önünü geçti.

Antalya'da korku dolu anlar: Yolcu dolu halk otobüsü seyir halinde alev alev yandı - 3. Resim

"SÖNDÜRMEYE GÜCÜM YETMEDİ"

Seyir halindeyken otobüsün arkasından dumanların çıktığını belirten Saral, “Otobüsü hemen kenara çekerek, yolculara zarar gelmesin diye tahliye ettim. Sonrasında yangın tüpüyle müdahale ettim ancak yetmedi. Yoldan geçen bazı tır şoförleri de yardımcı oldu, ancak söndürmede başarılı olamadık. İtfaiye ekipleri hızlı şekilde gelerek yangını söndürdü. Otobüste maddi hasar meydana geldi. Otobüste yolcumuz vardı çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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