Antalya'da sahte polis evde arama yapıp para çaldı! 268 saatlik takiple yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp sahte arama kararıyla bir vatandaşın evine giren şüpheli, arama yapma bahanesiyle cüzdandaki parayı çaldı. Polis ekiplerinin 268 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli, sahte belgelerle birlikte yakalanarak tutuklandı.

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Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişinin evine gidip kendisini polis olarak tanıtan ve sahte arama kararları ile evde arama gerçekleştiren şüpheli, vatandaşın cüzdanındaki parayı alıp olay yerinden ayrıldı. Şüpheli, polis ekiplerinin 268 saatlik kamera incelemesi neticesinde yakalanarak tutuklandı.

Antalyada sahte polis evde arama yapıp para çaldı! 268 saatlik takiple yakalandı

Alınan bilgiye göre, E.E. adlı vatandaş, evinde olduğu esnada evine gelen bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını ve evde arama yapacağını söylediğini belirtti. Eldiven takıp evde arama yapan şüphelinin, müştekinin cüzdanından bir miktar para alıp evden ayrıldığını söylemesi sonrasında Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin 268 saatlik kamera incelemeleri neticesinde olayın şüphelisi olduğu tespit edilen F.Y. adlı şahıs, kullandığı sahte arama kararlarıyla beraber yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adli makamlara gönderilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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