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Antalya'yı hortum vurdu! Tarlalar zarar gördü, güneş panelleri havada uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da dün çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Tarım arazileri zarar gördü, evlerin güneş panelleri yerinden söküldü. Felaket anı güvenlik kameralarına da yansıdı…

Kumluca ilçesine bağlı Yeni Mahalle, Merkez ve Toptaş Mahallelerinde dün akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan hortum her yeri birbirine kattı. 

GÜNEŞ PANELİ ARABANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ, İÇİNDEKİ ÇOCUK YARALANDI

Kumluca Belediyesi kademesinde de hasara yol açan hortum sebebiyle güneş paneli düşen bir otomobil içindeki çocuk hafif şekilde yaralandı. 

Antalya'yı hortum vurdu! Tarlalara zarar gördü, güneş panelleri havada uçtu - o anlar kamerada - 1. Resim

SERALARDA ZARAR BÜYÜK

Hortum sebebiyle seralar zarar gördü. Ağaçların yerinden söküldüğü hortumda bazı araçlar da hasar gördü. 

Antalya'yı hortum vurdu! Tarlalara zarar gördü, güneş panelleri havada uçtu - o anlar kamerada - 2. Resim

BÖLGE HALKI ELEKTRİKSİZ KALDI

Elektrik nakil hatlarına zarar vermesi sebebiyle ilçenin bazı bölümlerine elektrik verilemedi. Mahallerde adeta kaos ortamı oluşturan hortum anları evlerin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Antalya'yı hortum vurdu! Tarlalara zarar gördü, güneş panelleri havada uçtu - o anlar kamerada - 3. Resim

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bir görüntüde hortumun seraların üzerinden saniyeler içerisinde geçtiği ve büyük çapta maddi hasar meydana bıraktığı görüldü. Hortum o anları kayıt altına alan güvenlik kamerasını dahi yerinden söktü. Bazı evlerin önünde bulunan eşyaları ise etrafa savurdu. Bir parkta el arabası ise yerlerde sürüklendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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