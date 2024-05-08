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Apartman yöneticisinden komşusuna pusu! Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Apartman yöneticisinden komşusuna pusu! Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de bir apartmanda yönetici M.Ö. komşusu S.D. ile tadilat meselesi yüzünden tartıştı. Emekli başçavuş olan apartman yöneticisi komşusuna pusu kurarak eşi ve çocuklarının gözü önünde silahla yaraladı. 

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah 07.00 sıralarında 7 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre apartman yöneticisi M.Ö. (63) , komşusu S.D.’ye (38) pusu kurdu.

S.D. eşi ve çocuğuyla apartmandan çıktığı esnada M.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun sol bacağına isabet ettiği M.Ö. eşi ve çocuğunun gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı.

Apartman yöneticisinden komşusuna pusu! Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu - 1. Resim

İNCELEME SÜRÜYOR

Tabanca seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yeri inceleme polisi, apartmanın zemin katından ve caddede incelemede bulundu. Zemin kattaki kapının camının da kırıldığı görüldü.

Apartman yöneticisinden komşusuna pusu! Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu - 2. Resim

PUSU KURARAK VURDU

M.Ö.’nün apartmandaki tadilat meselesi sebebiyle dün gece WhatAapp üzerinden S.D. ile tartıştığı öğrenildi. M.Ö.’nün bu sebeple S.D.’yi tabancayla pusu kurarak yaraladığı bildirildi.

Apartman yöneticisinden komşusuna pusu! Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu - 3. Resim

EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÇIKTI

Öte yandan apartman yöneticisi M.Ö’nün emekli başçavuş olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince karakola götürülen M.Ö.’nün işlemleri sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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