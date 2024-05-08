Apartman yöneticisinden komşusuna pusu! Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Mayıs 2024 10:31 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 10:47 - Güncelleme:

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Kocaeli'de bir apartmanda yönetici M.Ö. komşusu S.D. ile tadilat meselesi yüzünden tartıştı. Emekli başçavuş olan apartman yöneticisi komşusuna pusu kurarak eşi ve çocuklarının gözü önünde silahla yaraladı.