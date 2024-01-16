Araba fiyatına kaban! 1.4 milyon liralık etiketiyle dudak uçuklattı

16 Ocak 2024 14:45 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 14:52

İstanbul İstinye Park AVM’deki bir mağazada satışa sunulan İtalyan ‘Loro Piana’ marka kaban fiyatıyla dudak uçuklattı. Araba fiyatına satılan ürün, sosyal medyada birçok yorumu da beraberinde getirdi.

3 TANE GETİRİLDİ, 1’İ SATILDI

Nesli koruma altında bulunan vikunya tüyünden yapılan ve Türkiye’ye yalnızca 3 adet getirilen kaban, 1 milyon 321 bin 920 TL’lik fiyatıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlü markanın mağazasını ziyaret eden gazeteci Faik Erdemli, montu denediği fotoğrafları köşesinde paylaştı. Kabanın orta segment bir araba değerinde olduğunu da belirtti.

“GÖZLERİME İNANAMADIM”

Kabanı köşesine taşıyan Erdemli, yazısında “Kabanı çıkardım ve fiyatına baktım. Gözlerime inanamadım. 1.321.920 TL. Yazıyla da yazayım. Bir milyon üç yüz yirmi bir bin dokuz yüz yirmi TL. 45.000 Dolar. Yazıyla da yazayım kırk beş bin dolar” ifadelerine yer verdi.

Kabanın materyalinin vikunya yünü olduğunu belirten Erdemli, üründen Türkiye’ye 3 tane geldiğini 1 tanesinin satıldığını ve 2 tanesinin alıcı beklediğini söyledi.

AKILLARA DİLAN POLAT GELDİ

Sosyal medyanın gündemine oturan mont için birçok yorum yapıldı. Kullanıcılar paylaşılan fotoğrafların altına “Bu kadar paraya mont alsam dışarda üşümesin diye giymem” , “1.321.920’de sizi durduran ne oldu acaba?” , “Dilan Polat’ın enerjisi bitmeseydi alırdı” gibi güldüren yorumlar yaptı.

SAYILARI 5 BİNE KADAR DÜŞTÜ

Vikunyalar, Güney Amerika’ya özgü, ormanlıksız ve yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan bir otlayan hayvan türü olarak biliniyor. Lamalar ile ortak cinse sahip olan hayvanların nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Vikunya’ların sayıları 14. yüzyılda 1 milyonken, bu sayının günümüzde 5 bine kadar düştüğü tahmin ediliyor.