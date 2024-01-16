Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Araba fiyatına kaban! 1.4 milyon liralık etiketiyle dudak uçuklattı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde satılan kaban, fiyatıyla sosyal medyada gündem oldu. Vikunya tüyünden elde edilen ve yaklaşık 1.4 milyon liralık mont ile orta segment bir araba alınabiliyor.

    Araba fiyatına kaban! 1.4 milyon liralık etiketiyle dudak uçuklattı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul İstinye Park AVM’deki bir mağazada satışa sunulan İtalyan ‘Loro Piana’ marka kaban fiyatıyla dudak uçuklattı. Araba fiyatına satılan ürün, sosyal medyada birçok yorumu da beraberinde getirdi.

    3 TANE GETİRİLDİ, 1’İ SATILDI

    Nesli koruma altında bulunan vikunya tüyünden yapılan ve Türkiye’ye yalnızca 3 adet getirilen kaban, 1 milyon 321 bin 920 TL’lik fiyatıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlü markanın mağazasını ziyaret eden gazeteci Faik Erdemli, montu denediği fotoğrafları köşesinde paylaştı. Kabanın orta segment bir araba değerinde olduğunu da belirtti.

    “GÖZLERİME İNANAMADIM”

    Kabanı köşesine taşıyan Erdemli, yazısında “Kabanı çıkardım ve fiyatına baktım. Gözlerime inanamadım. 1.321.920 TL. Yazıyla da yazayım. Bir milyon üç yüz yirmi bir bin dokuz yüz yirmi TL.  45.000 Dolar. Yazıyla da yazayım kırk beş bin dolar” ifadelerine yer verdi.

    Kabanın materyalinin vikunya yünü olduğunu belirten Erdemli, üründen Türkiye’ye 3 tane geldiğini 1 tanesinin satıldığını ve 2 tanesinin alıcı beklediğini söyledi.

    Araba fiyatına kaban! 1.4 milyon liralık etiketiyle dudak uçuklattı

    AKILLARA DİLAN POLAT GELDİ

    Sosyal medyanın gündemine oturan mont için birçok yorum yapıldı. Kullanıcılar paylaşılan fotoğrafların altına “Bu kadar paraya mont alsam dışarda üşümesin diye giymem” , “1.321.920’de sizi durduran ne oldu acaba?” , “Dilan Polat’ın enerjisi bitmeseydi alırdı” gibi güldüren yorumlar yaptı.

    SAYILARI 5 BİNE KADAR DÜŞTÜ

    Vikunyalar, Güney Amerika’ya özgü, ormanlıksız ve yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan bir otlayan hayvan türü olarak biliniyor. Lamalar ile ortak cinse sahip olan hayvanların nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Vikunya’ların sayıları 14. yüzyılda 1 milyonken, bu sayının günümüzde 5 bine kadar düştüğü tahmin ediliyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MontMarkaAvmDilan Polat
    Haberler > Gündem > Araba fiyatına kaban! 1.4 milyon liralık etiketiyle dudak uçuklattı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bakan Fidan'dan tüm dünyaya Gazze çağrısı - GündemKritik 'bölgesel yaygınlaşma' uyarısı!Adana'da korkunç olay, ısınmaya çalışırken arkadaşının tekmesiyle alevler içinde kaldı - GündemAdana'da korkunç olay, ısınmaya çalışırken arkadaşının tekmesiyle alevler içinde kaldıSomali liderinin oğlunun neden olduğu kazayla ilgili mahkemeden para cezası kararı çıktı - Gündem2 yıllık hapis cezası 27 bin liralık para cezasına çevrildiKütahya Valisi, 'tam bir bataklık' diyerek pavyonları kapatma gerekçesini açıkladı - Gündem'Tam bir bataklık' dedi, hepsini kapattı!Şanlıurfa'da sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki çocuğu parçaladı - Gündem12 yaşındaki Fidan'ı başı boş köpek parçaladıBaşkan Atila Aydıner: "12 yılda otopark araç sayımızı 5 kat artırdık" - GündemBaşkan Atila Aydıner: "12 yılda otopark araç sayımızı 5 kat artırdık"MSB görüntüleri paylaştı! Metina, Gara, Hakurk ve Kandil'e yeni hava harekatı - GündemMetina, Gara... 5 bölgede terör hedefleri böyle vurulduErkek arkadaşı ile kavga eden kadın mahalleyi ayağa kaldırdı! - GündemErkek arkadaşı ile kavga eden kadın mahalleyi ayağa kaldırdı!MİT ve jandarmadan 12 ilde DEAŞ operasyonu - GündemMİT ve jandarmadan 12 ilde DEAŞ operasyonuMHP lideri Bahçeli'den net mesajlar: Tarihi bir hataya düşecek, ağır sonuçlarla yüzleşecekler - Gündem'Tarihi bir hataya düşecekler ağır sonuçlarla yüzleşecekler'
    Sonraki Haber Yükleniyor...