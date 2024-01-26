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    • Araç sahipleri sakın bu hatayı yapmayın! Hiç bir şeyden habersiz 3 bin 135 TL ceza yiyebilirsiniz

    Ekipler yayalara ve sürücülere yönelik denetimlerini artırdı. Yaya geçidi üzerinde dron ile kayıt alan ekipler, yayaya yol vermeyen araç sahiplerinin evlerine 3 bin 135 TL'lik ceza göndermeye başladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Trafik Cezası, Yaya, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ekipler son dönemde hem yayalara hem de araç sahiplerine yönelik denetimlerini arturdı. Bu kapsamda kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza kesilirken, yayalara yol vermeyen sürücüler de cezalardan nasibini aldı. 

    EVE GELEN KAĞITLA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRIYOR

    Yaya geçidinin üzerine dron yerleştiren ekipler, yayalara yol vermeyen araç sahiplerine acımadı. Denetimlerde hiç bir şeyden habersiz şekilde yoluna devam eden sürücüler evine gelen kağıtla neye uğradığını şaşırıyor. 

    Yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere 3 bin 135 TL'lik ceza kesiliyor. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Trafik CezasıYaya
    Haberler > Gündem > Araç sahipleri sakın bu hatayı yapmayın! Hiç bir şeyden habersiz 3 bin 135 TL ceza yiyebilirsiniz
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