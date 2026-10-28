Aralarında Belediye Başkanı’nın babası ve dayısı da var! Bakırköy Belediyesi’ne operasyonda gözaltına alınan isimler ortaya çıktı

Bakırköy Belediyesine yönelik yürütülen ihale usulsüzlüğü soruşturmasında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası ve dayısının da gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan diğer isimler de ortaya çıktı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bakırköy Belediyesine yönelik yürütülen ihale usulsüzlüğü soruşturmasında, gözaltına alınan isimler ortaya çıktı.

Gözaltına alınan isimler arasında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir ve dayısı Metin Soğuksu’nun yer aldığı öğrenildi. Metin Soğuksu’nun 'irtikap' suçundan Mustafa Özdemir’in ise 'ihaleye fesat karıştırma' ile 'irtikap' suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler ise şöyle;

İsim Görevi / Konumu Suçlama Abdülhamit Pehlivan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı İhaleye fesat karıştırma, İrtikap Cemallettin Özdemir Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı İhaleye fesat karıştırma, İrtikap Ali Rıza Akyüz Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı İhaleye fesat karıştırma, İrtikap Arda Karadağ Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı İhaleye fesat karıştırma Mustafa Fazlıoğlu Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi İhaleye fesat karıştırma, İrtikap Erkan Gül Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi İhaleye fesat karıştırma, İrtikap Abdülkadir Akay Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü İhaleye fesat karıştırma, İrtikap Ahmet Kekellüoğlu Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürü İhaleye fesat karıştırma, İrtikap Sinan Derman Bakırköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü İhaleye fesat karıştırma, İrtikap Suzan Kurt Bakırköy Belediyesi Özel Kalem Müdürü İhaleye fesat karıştırma, İrtikap Mustafa Özdemir Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun Babası İhaleye fesat karıştırma, İrtikap

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'

KİMLER İÇİN GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ?

Ad Soyad Görevi / Konumu İsnat Edilen Suç / Durum Yasal İşlem Durumu Metin Soğuksu Bakırköy Belediye Başkanı'nın Dayısı İrtikap Gözaltına Alındı Yunus Alışkan Destek Hizmetleri Müdürü İhaleye Fesat Karıştırma Gözaltına Alındı İbrahim Yavuz Temizlik İşleri Müdürü İhaleye Fesat Karıştırma Gözaltına Alındı Hamza Sayan Gelirler Müdürü İhaleye Fesat Karıştırma Gözaltına Alındı Duygu Muş Destek Hizmetleri Müdürü Vekili İhaleye Fesat Karıştırma Gözaltına Alındı Nusret Sapa Eski Bilgi İşlem Müdürü İhaleye Fesat Karıştırma Gözaltına Alındı Nurcan Alan Belediye Başkan Yardımcısı Vekili İhaleye Fesat Karıştırma Gözaltına Alındı Derya Güler Fen İşleri Müdürü İhaleye Fesat Karıştırma Gözaltına Alındı Ali İmecik İhale Komisyonu Başkanı - Gözaltı Talimatı Verildi

Aralarında Belediye Başkanı’nın babası ve dayısı da var! Bakırköy Belediyesi’ne operasyonda gözaltına alınan isimler ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, 62 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aralarında Belediye Başkanı’nın babası ve dayısı da var! Bakırköy Belediyesi’ne operasyonda gözaltına alınan isimler ortaya çıktı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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