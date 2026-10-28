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Aralarında Belediye Başkanı’nın babası ve dayısı da var! Bakırköy Belediyesi’ne operasyonda gözaltına alınan isimler ortaya çıktı

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Aralarında Belediye Başkanı’nın babası ve dayısı da var! Bakırköy Belediyesi’ne operasyonda gözaltına alınan isimler ortaya çıktı
Başlık ResmiAralarında Belediye Başkanı’nın babası ve dayısı da var! Bakırköy Belediyesi’ne operasyonda gözaltına alınan isimler ortaya çıktı

Bakırköy Belediyesine yönelik yürütülen ihale usulsüzlüğü soruşturmasında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası ve dayısının da gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan diğer isimler de ortaya çıktı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bakırköy Belediyesine yönelik yürütülen ihale usulsüzlüğü soruşturmasında, gözaltına alınan isimler ortaya çıktı.

Gözaltına alınan isimler arasında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir ve dayısı Metin Soğuksu’nun yer aldığı öğrenildi. Metin Soğuksu’nun 'irtikap' suçundan Mustafa Özdemir’in ise 'ihaleye fesat karıştırma' ile 'irtikap' suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

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Bakırköy Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 58 kişi gözaltında

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler ise şöyle;

İsimGörevi / KonumuSuçlama
Abdülhamit PehlivanBakırköy Belediye Başkan Yardımcısıİhaleye fesat karıştırma, İrtikap
Cemallettin ÖzdemirBakırköy Belediye Başkan Yardımcısıİhaleye fesat karıştırma, İrtikap
Ali Rıza AkyüzBakırköy Belediye Başkan Yardımcısıİhaleye fesat karıştırma, İrtikap
Arda KaradağBakırköy Belediye Başkan Yardımcısıİhaleye fesat karıştırma
Mustafa FazlıoğluBakırköy Belediyesi Meclis Üyesiİhaleye fesat karıştırma, İrtikap
Erkan GülBakırköy Belediyesi Meclis Üyesiİhaleye fesat karıştırma, İrtikap
Abdülkadir AkayBakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürüİhaleye fesat karıştırma, İrtikap
Ahmet KekellüoğluBakırköy Belediyesi Zabıta Müdürüİhaleye fesat karıştırma, İrtikap
Sinan DermanBakırköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürüİhaleye fesat karıştırma, İrtikap
Suzan KurtBakırköy Belediyesi Özel Kalem Müdürüİhaleye fesat karıştırma, İrtikap
Mustafa ÖzdemirBakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun Babasıİhaleye fesat karıştırma, İrtikap
Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'
Başlık ResmiBakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'

KİMLER İÇİN GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ?

Ad SoyadGörevi / Konumuİsnat Edilen Suç / DurumYasal İşlem Durumu
Metin SoğuksuBakırköy Belediye Başkanı'nın DayısıİrtikapGözaltına Alındı
Yunus AlışkanDestek Hizmetleri Müdürüİhaleye Fesat KarıştırmaGözaltına Alındı
İbrahim YavuzTemizlik İşleri Müdürüİhaleye Fesat KarıştırmaGözaltına Alındı
Hamza SayanGelirler Müdürüİhaleye Fesat KarıştırmaGözaltına Alındı
Duygu MuşDestek Hizmetleri Müdürü Vekiliİhaleye Fesat KarıştırmaGözaltına Alındı
Nusret SapaEski Bilgi İşlem Müdürüİhaleye Fesat KarıştırmaGözaltına Alındı
Nurcan AlanBelediye Başkan Yardımcısı Vekiliİhaleye Fesat KarıştırmaGözaltına Alındı
Derya GülerFen İşleri Müdürüİhaleye Fesat KarıştırmaGözaltına Alındı
Ali İmecikİhale Komisyonu Başkanı-Gözaltı Talimatı Verildi
Aralarında Belediye Başkanı’nın babası ve dayısı da var! Bakırköy Belediyesi’ne operasyonda gözaltına alınan isimler ortaya çıktı
Başlık ResmiAralarında Belediye Başkanı’nın babası ve dayısı da var! Bakırköy Belediyesi’ne operasyonda gözaltına alınan isimler ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, 62 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aralarında Belediye Başkanı’nın babası ve dayısı da var! Bakırköy Belediyesi’ne operasyonda gözaltına alınan isimler ortaya çıktı
Başlık ResmiAralarında Belediye Başkanı’nın babası ve dayısı da var! Bakırköy Belediyesi’ne operasyonda gözaltına alınan isimler ortaya çıktı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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