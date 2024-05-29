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Aralarında sosyal medya fenomeni de var! 1 Mayıs olaylarında 30 kişiye 510 yıla kadar hapis cezası talebi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki olaylarda gözaltına alınan şüphelilerden 30'u hakkında 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de çıkan olaylara ilişkin aralarında "Basel" rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede 25'i tutuklu 30 şüphelinin "görevi yaptırmamak için direnme" "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3'er yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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